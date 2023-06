GP Espanha F1: Uma Mercedes muito diferente | AutoSport

A Mercedes conquistou hoje o melhor resultado da temporada até agora, alcançando o segundo posto que era detido pela Aston Martin até ao Grande Prémio de Espanha. Enquanto a Aston Martin perdeu no Mónaco a melhor oportunidade que tiveram nas sete provas até agora realizadas, a Mercedes apresentou a evolução do seu W14, uma versão B que já compensou.

Se na qualificação o desempenho dos dois pilotos foi diferente, com Lewis Hamilton a conseguir um lugar entre as primeiras filas da grelha – que até pareceu pouco para os sinais que o piloto tinha evidenciado na Q1 e Q2 – e George Russell a desapontar bastante, sendo eliminado na Q2, em corrida os dois estiveram francamente bem. O piloto britânico mais novo recuperou várias posições na primeira curva e numa manobra que o levou a ter de percorrer a escapatória da curva 1 e a partir daí embalou para uma corrida que o levou ao terceiro lugar. Manteve-se concentrado na fase final da prova, na mesma altura em que se previa um ataque de Sergio Pérez, que também tinha de mostrar muito mais do que fez na qualificação. Isso acabou por não acontecer, parecendo que a versão B do W14 ‘cuida’ melhor dos pneus. Isso terá de ser analisado melhor e tirar mais conclusões com outros dados, mas a verdade é que com pneus macios e médios nenhum dos pilotos se queixou da degradação dos pneus, pelo contrário.

Observando o que fez Lewis Hamilton, teve alguma sorte no toque de Lando Norris entre a curva 2 e 3, porque não sofreu qualquer dano ou furo que podia ter prejudicado a boa corrida que acabou por fazer. Rapidamente alcançou Lance Stroll, que aproveitou prontamente a confusão do contacto entre compatriotas e saltou para o terceiro posto, e ultrapassou o canadiano. Demorou um pouco mais para chegar ao segundo lugar, mas fê-lo. Mesmo a Ferrari e Sainz perceberam que tinham que se precaver com Sergio Pérez e que o ritmo dos dois Mercedes era demasiado alto para acompanharem.

Uma boa corrida da Mercedes e que dá animo para o que falta da temporada, mas agora é tempo de perceber se podem replicar o resultado nas provas seguintes e em condições diferentes.

Foto: Wolfgang Wilhelm/Mercedes