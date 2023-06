GP Espanha F1: Triunfo de Max Verstappen e Mercedes conquista duplo pódio | AutoSport

Max Verstappen esteve bastante sozinho durante as 66 voltas do Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1. O piloto da Red Bull dominou por completo a corrida catalã, não tendo nenhum adversário por perto desde que escapou ao pelotão no arranque. Nem com as paragens o neerlandês perdeu a liderança e terminou com uma vantagem de mais de 20 segundos para Lewis Hamilton. Mais uma corrida demolidora do binómio Verstappen/RB19.

A Mercedes foi a segunda equipa mais rápida em pista e não fosse a pressão final de Sergio Pérez – ainda que à distância – a George Russell, os dois pilotos britânicos estariam confortáveis desde que alcançaram os últimos lugares do pódio. Desde que deixaram para trás Carlos Sainz, Hamilton e Russell estiveram sempre por cima na luta pelo pódio, sem que o piloto espanhol da Ferrari nada pudesse fazer para os acompanhar. Depois disso, o foco de Sainz virou-se para a tentativa de manter Pérez atrás de si, também sem sucesso.

No final da corrida, Max Verstappen foi demolidor e não teve nada nem ninguém que o fizesse sair da liderança e ainda somou mais um ponto pela volta mais rápida. Seguiu-se um muito satisfeito Lewis Hamilton a 24s de diferença para o adversário da Red Bull e George Russell fez um bom trabalho de recuperação, arrancando um duplo pódio para a Mercedes e com uma boa volta de arranque da corrida. Sergio Pérez ficou fora do pódio, no quarto lugar, seguido de Carlos Sainz, Lance Stroll e Fernando Alonso. Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Pierre Gasly fecharam o top 10, depois de Yuki Tsunoda ter sido penalizado em 5 segundos na discussão com o piloto chinês da Alfa Romeo.

Numa corrida bem entretida e com várias lutas a acontecer em todo o pelotão – exceto pela liderança e depois pelo segundo lugar – a Mercedes mostrou o potencial das suas evoluções do W14, enquanto a Ferrari não conseguiu evoluir. Carlos Sainz arrancou do segundo lugar e perdeu no braço o confronto inicial com Max Verstappen e a partir daí ficou à mercê de Lewis Hamilton, que ainda teve de ultrapassar Lance Stroll. Um bom passo em frente da Mercedes ao contrário da Aston Martin, que hoje tiveram mais dificuldades e não conseguiram acompanhar os carros de Brackley e Carlos Sainz.

Tudo o que se passou na corrida, AQUI.