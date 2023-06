GP Espanha F1: Treino interrompido devido a acidente de Logan Sargeant | AutoSport

O terceiro treino livre do Grande Prémio de Espanha ainda não tinha concluído os seus primeiros 10 minutos e Logan Sargeant sofreu uma saída de pista na última curva do traçado catalão seguido de embate nas proteções. A direção de corrida interrompeu a sessão, numa altura em que está prevista chuva durante o treino, continuando a contar o relógio.

Logan Sargeant saiu pelos seus próprios meios, não parecendo que o carro tenha muitos danos, depois de bater com o lado esquerdo no muro de proteção.