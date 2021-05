GP Espanha F1, TL3: Qualificação afigura-se muito imprevisível

Com o registo do terceiro treino livre, Max Verstappen tirou mais três décimos ao melhor registo do TL2. O seu erro no TL2 colocou-o longe da frente, mas agora foi reposta a ‘verdade’ do que se pode esperar para a luta na qualificação. Seja como for, os Mercedes estão perfeitamente na luta.

A Ferrari tem mostrado estar bem em Espanha, e depois do quinto e sexto lugares de Charles Leclerc e Carlos Sainz no TL1, e do 3º lugar do monegasco no TL2 agora colocou os dois carros em quarto em terceiro e quarto- Está a cotar-se em Espanha como a terceira força, e logo com os dois carros-

Sexto e oitavo lugares, dão boas perspetivas à McLaren para a qualificação.

Sergio Pérez no segundo Red Bull, continua a não conseguir fazer melhor do que 9º/10º.

Tendo em conta o ‘mix’ atual, a qualificação tem tudo para ser muito intensa e imprevisível, mesmo na Q1. A qualificação é às 14h00.