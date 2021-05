GP Espanha F1, TL3: Duas vezes Mercedes, agora Red Bull…

Depois da Mercedes ter liderado as duas primeiras sessões de treinos livres, desta feita foi a vez de Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) dar um sinal forte de que vamos ter uma qualificação muito equilibrada, ao bater Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) por 0.235s, com a boa surpresa dos dois Ferrari de Charles Leclerc (Ferrari SF21) e Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21) a ocuparem o terceiro e quarto lugar, algo que há bem poucos meses era algo totalmente impensável.

O monegasco ficou a 0.473s da frente, um décimo na frente do espanhol. Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) foi apenas quinto a 0.588s da frente, com Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M), que teve uma saída de pista, em sexto.

Seguiu-se Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02) em sétimo. Tal como se esperava, a Alpha Tauri bem melhor em Espanha do que em Portugal.

Boas e más surpresas surgem a seguir. Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M) continua sem se encontrar com o seu McLaren, enquanto Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41) colocou o seu Alfa Romeo em nono na frente de Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) que voltou a não estar bem, nunca conseguindo nos três treinos livres fugir a estas posições.

A Alpine prometeu muito no segundo treino livre ao colocar os seus dois carros no quarto e quinto posto, mas nesta sessão o melhor de ambos foi Fernando Alonso (Alpine-Renault A521) no 11º lugar, enquanto Esteban Ocon (Alpine-Renault A521) foi apenas 13º . Mais altos e baixos para os franceses. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda AT02) foi 12º entre os dois Alpine.

Pior ainda, a Aston Martin. Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes AMR21) foi apenas 14º, repetindo o TL2, depois de ter sido 10º no primeiro.

Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21) voltou a fazer pior que o seu companheiro de equipa, e foi apenas 17º depois de ter sido 8º e 11º nas duas sessões anteriores.

George Russell (Williams-Mercedes FW43B) continua a mostrar-se acima de todos no último pelotão, e foi 15º, batendo Nicholas Latifi (Williams-Mercedes FW43B) por quatro décimos. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41) foi 16º na frente dos dois Haas com Mick Schumacher (Haas-Ferrari VF-21) a bater Nikita Mazepin (Haas-Ferrari VF-21) por três décimos, numa pista que o russo conhece perfeitamente.