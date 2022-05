GP Espanha F1, TL3: Charles Leclerc bate Max Verstappen e Mercedes entra na discussão | AutoSport

Charles Leclerc voltou a ser o mais rápido, desta vez no derradeiro treino livre do GP de Espanha. O piloto monegasco da Ferrari registou o seu melhor tempo em 1:19.772s, com Max Verstappen a 0.072s. A Mercedes pode estar na luta pelos melhores lugares da grelha de partida na sessão de qualificação de mais logo, com George Russell e Lewis Hamilton a terminarem o treino com o terceiro e quarto tempo, respetivamente. Seguiram-se Carlos Sainz e Sergio Pérez.

Charles Leclerc e Max Verstappen continuam muito rápidos e possivelmente serão os principais protagonistas da sessão de qualificação de logo. Carlos Sainz, que desde o segundo treino livre esteve mais lento – queixou-se disso ontem – voltou a ficar mais longe dos dos pilotos da frente, assim como Sergio Pérez que ainda não mostrou um andamento muito forte em Espanha.

Em sentido contrário estão os dois pilotos da Mercedes. Até à fase final da sessão de treinos livres parecia que os carros da Mercedes estavam mais lentos em comparação com o dia de ontem, até que George Russell e Lewis Hamilton saltaram para os lugares cimeiros, à frente de Sainz e Pérez. É verdade que Sainz estava em simulação de corrida nessa altura e não voltou a rodar uma volta rápida, mas podemos contar com a Mercedes para estar entre os pilotos da Red Bull e Ferrari. Para lutar pela pole position parece prematuro, mas não será surpreendente se conseguirem um ou dois lugares na segunda fila da grelha de partida.

O andamento de Lando Norris e de Daniel Ricciardo pode ser algo enganador, visto que ambos estiveram grande parte do treino em simulação de corrida e só trabalharam a qualificação na fase final. O setor final parece ser mais desafiante para os pilotos da McLaren, visto que foi aí que perderam mais tempo. No entanto, Norris parece continuar mais rápido que Ricciardo, que foi apenas o 11º mais rápido enquanto o britânico foi sétimo.

Com problemas de travões no Haas de Mick Schumacher – que o obrigou a perder a maior parte do treino – Kevin Magnussen foi o mais rápido da equipa, sendo o oitavo piloto mais rápido ao volante de um monolugar sem qualquer atualização. Continua a ser impressionante o ritmo do dinamarquês no Haas VF-22.

Valtteri Bottas decepcionou um pouco no treino, visto que ficou apenas com o nono tempo da sessão, quando aparentava ontem, no treino 1, ter ritmo para mais. Foi seguido de Esteban Ocon, bateu o tempo do seu companheiro de equipa.

Destaque para os Aston Martin que não entraram nos 10 primeiros, mas estiveram a trabalhar em simulação de corrida, sendo dos poucos carros que experimentaram o composto mais duro dos pneus Pirelli na sessão. Ainda assim, para um carro tão diferente e com tantas atualizações, esperava-se mais.

Filme da sessão:

Lando Norris, depois de ter ficado de fora em grande parte do segundo treino livre, saiu para a pista com pneus médios, sendo o único com esse composto dos poucos pilotos em pista nos instantes iniciais do treino.

Pierre Gasly realizou apenas a volta de instalação e retornou à box, com fumo a sair da traseira do AlphaTauri AT03.

O único piloto a montar pneus de composto macio em pista, nos primeiros dez minutos do treino, foi Valtteri Bottas que também perdeu quase toda a sessão anterior. Com pneus macios, era o finladês a liderar a tabela de tempos com o registo 1:21.326s, deixando a mais de 1.5s Kevin Magnussen.

Ainda com menos de 15 minutos decorridos, Mick Schumacher avisou a equipa que o travão traseiro direito estava a arder, tendo dificuldades para parar na frente da box, sendo prontamente apagadas as chamas que saiam do VF-22.

Nessa mesma altura, Fernando Alonso, também com pneus macios, ficou a 0.449s do registo de Bottas, mas foi mais rápido que o finlandês no primeiro setor.

Com mais carros montados com composto macio da Pirelli, Carlos Sainz passou a liderar a tabela de tempos (1:20.484s), mas Charles Leclerc melhorou o registo do companheiro de equipa com o tempo 1:20.278s.

Entre os dois pilotos da Mercedes, que ontem deram boas indicações, George Russell voltou a colocar-se nos lugares cimeiros da tabela de tempos, ficando com o terceiro melhor registo, decorridos pouco mais de 20 minutos da sessão, a 0.8s do tempo de Leclerc, enquanto Lewis Hamilton não conseguiu abrir o DRS e completou a sua volta obviamente mais lento.

Sem Max Verstappen em pista, a Ferrari liderava a sessão de treinos livres – com Leclerc na frente de Sainz, seguidos de Russell, Bottas e Esteban Ocon. Quando o neerlandês se fez à pista, Sergio Pérez completou uma volta rápida e saltou para o terceiro lugar, a 0.263s do tempo de Leclerc. Quando Verstappen terminou a sua primeira tentativa de volta rápida, subiu diretamente para o segundo posto, ficando a 0.197s do monegasco e líder do campeonato.

Já com o problema do DRS resolvido, Hamilton voltou a sair para a pista para melhorar o seu registo, mas ainda atrás do seu companheiro de equipa, ficando a mais de 0.8s do tempo de Leclerc.Kevin Magnussen e Valtteri Bottas colocaram-se entre os Red Bull e os dois Mercedes.

Ao entrar nos últimos 25 minutos de treino, os dois pilotos da Ferrari melhoraram os seus tempos, mantendo a ordem que tinham anteriormente, mas com Leclerc a estabelecer o tempo de 1:19.772s.

Sem os carros da Ferrari e da Red Bull, para além de Lewis Hamilton, em pista, George Russell estabeleceu o segundo melhor tempo com menos de 20 minutos para o final da sessão. O britânico ficou a 0.148s do tempo de Leclerc.

Hamilton e Verstappen voltaram à pista com pneus macios novos com menos de 10 minutos do final, para melhorarem os seus tempos. Lewis Hamilton foi o primeiro a completar a volta e perdeu algum tempo no setor final – dois décimos – para terminar atrás de George Russell, mostrando que a Mercedes está mesmo mais próxima.

Max Verstappen foi o próximo a terminar e ficou a apenas 0,072s de Leclerc com o segundo melhor tempo. Sergio Perez foi apenas sexto, mas os seis primeiros estavam separados por menos de meio segundo.

Lando Norris, que ainda não tinha tentado completar uma volta com pneus macios, conseguiu subir para sétimo, a 0.631s do tempo de Leclerc, mas com um mau terceiro setor.

Enquanto alguns pilotos estavam no final da sessão a registar uma volta rápida, até porque estiveram a trabalhar em simulação de corrida, os dois pilotos da Ferrari tinham montados pneus macios mas rodavam muitas voltas. Um trabalho semelhante ao que fez Pérez ontem.