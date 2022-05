GP Espanha F1, TL3: Charles Leclerc bate Max Verstappen e Mercedes entra na discussão￼ | AutoSport

Charles Leclerc voltou a ser o mais rápido, desta vez no derradeiro treino livre do GP de Espanha. O piloto monegasco da Ferrari registou o seu melhor tempo em 1:19.772s, com Max Verstappen a 0.072s. A Mercedes pode estar na luta pelos melhores lugares da grelha de partida na sessão de qualificação de mais logo, com George Russell e Lewis Hamilton a terminarem o treino com o terceiro e quarto tempo, respetivamente. Seguiram-se Carlos Sainz e Sergio Pérez.