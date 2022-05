GP Espanha F1, TL2: Charles Leclerc mais rápido, mas ritmo da Mercedes foi surpreendente | AutoSport

Charle Leclerc voltou a ser o mais rápido no segundo treino livre do GP de Espanha. O piloto monegasco foi mais rápido que o seu adversário direto Max Verstappen, que desta vez, assim como Carlos Sainz, ficou de fora dos 3 mais rápidos, batidos por George Russell e Lewis Hamilton.

Russell foi o melhor dos pilotos Mercedes, com o seu melhor registo no treino a ficar a 0.117s de Leclerc, enquanto Hamilton ficou a 0.204s. Seguiram-se Sainz e Verstappen, que fechou os cinco mais rápidos.

Com a Mercedes entre a Ferrari e Red Bull, Fernando Alonso foi o mais rápido do “segundo pelotão”. Seguiu-se Sergio Pérez, que trabalhou muito para reunir informação sobre os pneus macios para a equipa, no sétimo posto e Sebastian Vettel terminou no oitavo posto. Esteban Ocon foi nono à frente de Mick Schumacher, que voltou a ser o mais rápido da Haas, a única equipa sem atualizações este fim de semana.

As maiores surpresas da sessão de treino foram os tempos alcançados pelos dois Mercedes. George Russell e Lewis Hamilton colocaram-se entre os três primeiros e mesmo não sabendo se o ritmo de Ferrari e Red Bull pode melhorar, notou-se que os pilotos da equipa de Brackley estão mais confiantes com o carro com as atualizações trazidas para Barcelona.

Para além do ritmo de qualificação, as simulações de corrida foram interessantes, andando perto dos registos do Red Bull de Max Verstappen.

Os Ferrari e Red Bull dão ideia de serem os carros mais rápidos em Barcelona, mas em voltas simulando a corrida, Max Verstappen pareceu estar mais à vontade, podendo obviamente os pilotos da Ferrari estarem a esconder um pouco do seu andamento. A Mercedes pode entrar na equação para um pódio no GP de Espanha.

A Red Bull colocou Sergio Pérez a fazer simulação de corrida com pneus macios na fase final do treino, podendo estar em equação a possibilidade deste composto ser utilizado durante a corrida de domingo. O mexicano não fez um grande tempo durante as voltas em simulação de qualificação, ficando até longe do seu companheiro de equipa, mas prestou-se a trabalhar sobre esta possível estratégia. Carlos Sainz na Ferrari também esteve com pneus macios montados na fase final do treino.

Bom treino para Fernando Alonso. O piloto espanhol foi o melhor da Alpine e conseguiu um melhor registo que Pérez e Sebastian Vettel. Enquanto Alonso pode colocar-se na frente do segundo pelotão na qualificação, a Aston Martin está mais próxima dos seus adversários diretos.

Destaque ainda para o ritmo de Mick Schumacher que começa a mostrar mais andamento no VF-22 e se conseguir terminar a prova sem comprometer, evitando erros como na corrida de Miami, pode bater o seu colega de equipa e conquistar os tão desejados primeiros pontos na Fórmula 1.

Mau treino para a McLaren, muito diferente da primeira sessão. Lando Norris danificou o fundo ao passar por um corretor e perdeu a maior parte do treino, enquanto os tempos de Daniel Ricciardo ficaram muito aquém do esperado, fora dos 10 primeiros. A perda de Lando Norris com poucas voltas completadas deverá fazer soar o alarme na equipa de Woking.

Filme da sessão:

Os suspeitos do costume passaram logo para a frente da tabela de tempos, com Max Verstappen a liderar e seguido por Carlos Sainz (+0.046s) e Charles Leclerc (+0.063s). Lewis Hamilton e George Russell colocavam a Mercedes entre os 5 primeiros. Todos os pilotos estavam em pista com pneus médios e duros nos primeiros minutos da sessão.

Valtteri Bottas voltou a falhar parte de um treino livre, depois de ter tido problemas no Alfa Romeo C42. Vamos ver se não necessita de trocar algum componente da unidade motriz e que o possa penalizar já neste GP.

Depois da passagem dos primeiros 20 minutos de sessão, os pilotos começaram a montar pneus macios nos seus monolugares. Sebastian Vettel foi o primeiro piloto a abrir as “hostilidades” e rodou em 1:20.705s. Seguiram-se os dois pilotos da Red Bull. Enquanto Sergio Pérez não conseguiu bater o tempo do piloto da Aston Martin, Max Verstappen estabeleceu o melhor tempo naquela altura em 1:20.006s.

Carlos Sainz, também com pneus macios, passou a liderar a tabela de tempos pouco tempo depois de Verstappen ter estabelecido a sua marca, com o crono 1:19.990s. O seu companheiro de piloto não se ficou e numa volta rápida melhorou o tempo do espanhol, para colocar-se na liderança com o tempo de 1:19.670s.

Para entrar da melhor forma na segunda parte do treino, George Russell, com pneus macios, impôs o segundo melhor tempo, ficando a 0.117s do crono de Leclerc. Lewis Hamilton não conseguiu fazer melhor que o seu companheiro de equipa, mas ainda assim estabeleceu o terceiro melhor tempo, a 0.204s do tempo do monegasco.

As equipas voltaram a montar pneus médios para o que restava da sessão, mas Pérez esteve a recolher dados sobre os pneus macios.

Sem alterações na tabela de tempos, o ritmo da Mercedes em simulação de corrida não ficou a desejar e apenas Max Verstappen foi mais rápido com o carro pesado e pneus usados. Obviamente, não sabemos que carga cada carro tinha, mas ficou a ideia que a Ferrari escondeu um pouco o jogo nesta fase do treino.