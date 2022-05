GP Espanha F1, TL1: Charles Leclerc lidera 1-2 da Ferrari | AutoSport

Com a maior parte das equipas mais preocupadas em recolher dados sobre as atualizações montadas nos monolugares, os dois pilotos da Ferrari terminaram o primeiro treino livre do GP de Espanha nas duas primeiras posições da tabela de tempos, com Charles Leclerc na frente de Carlos Sainz por 0.079s. Max Verstappen foi o terceiro mais rápido da sessão, a 0.336s do monegasco.

George Russell terminou a sessão com o quarto tempo, seguido de Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Lando Norris foi o sétimo mais rápido, seguido de Pierre Gasly e Daniel Ricciardo, enquanto Yuki Tsunoda fechou os dez primeiros.

A Ferrari e Red Bull parecem manter o ritmo das provas anteriores, continuando a estar na frente das operações, enquanto a luta pelo “segundo pelotão” deve-se animar com Mercedes, Alpine e McLaren. A Alfa Romeo terminou longe destes lugares ao contrário da AlphaTauri, mas prevê-se uma melhoria no andamento na segunda sessão de treinos, que deverá servir para trabalhar para a qualificação de amanhã.

Sem Sergio Pérez ao volante do RB18, coube a Jüri Vips tomar o lugar do mexicano. O jovem piloto ficou com o último tempo da sessão, mas deverá ter estado a recolher dados para a equipa.

Nyck de Vries, que tomou conta do monolugar de Alex Albon, terminou a sessão de treinos com um tempo melhor que Nicholas Latifi.

Destaque para o que parecem ser melhorias no efeito oscilatório dos Mercedes. Pode ser enganador, mas os dois W13 deram a ideia de estarem melhores nesta matéria, lembrando que a sexta-feira do GP de Miami correu muito bem à equipa de Brackley, para depois os dois carros estarem irreconhecíveis no sábado.

A McLaren, que não costuma terminar entre os 10 primeiros nas sessões de treinos iniciais, mas tanto Lando Norris como Daniel Ricciardo fecharam os 60 minutos de treino com bons tempos.

Filme da sessão:

Com um carro muito diferente daquele visto até ao GP de Miami, o primeiro piloto da Aston Martin a sair para a pista, neste caso Lance Stroll, trouxe no AMR22 uma série de sensores para a equipa recolher dados sobre os recentes desenvolvimentos.

Jüri Vips (no Red Bull de Sergio Pérez) e Nyck de Vries (no Williams que normalmente pertence a Alexander Albon) fizeram a sua estreia em treinos na Fórmula 1, enquanto Robert Kubica esteve aos comandos do Alfa Romeo de Guanyu Zhou.

Max Verstappen foi o primeiro piloto a definir um tempo por volta mais rápido, com o registo em 1:23.163s. Tinha Charles Leclerc e Daniel Ricciardo a um segundo, com George Russell, Pierre Gasly e Carlos Sainz, a seguirem o duo de pilotos de muito perto.

Esteban Ocon entrou na box apenas com 20 minutos do início do treino depois de relatar problemas com a direção do A522. O piloto francês estava no 12º lugar da tabela de tempos naquela altura.

Charles Leclerc e Max Verstappen marcaram o ritmo até cerca de metade da sessão de treinos, mas sempre muito aplaudido pelos espectadores nas bancadas do circuito catalão, Carlos Sainz subiu para a liderança da tabela de tempos, com o tempo de 1:19.907s com pneus macios.

Passado cerca de 5 minutos depois do registo estabelecido por Sainz, George Russell e Lewis Hamilton passaram para posições na tabela de tempos atrás de Carlos Sainz e Max Verstappen. Russell foi o melhor entre os dois pilotos da Mercedes, ficando a 0,683s de Sainz, enquanto Hamilton ficou a 0,904s. No entanto, 2 minutos depois, Charles Leclerc passou para a frente da tabela de tempos, com o crono de 1:19.828s e Fernando Alonso passou a dividir os dois pilotos da Mercedes no quinto posto.