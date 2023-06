GP Espanha F1: Terceiro treino serviu para ‘sentir o pulso’ aos pneus intermédios | AutoSport

Foi uma sessão de treinos livres com pouca ação em pista devido ao acidente precoce de Logan Sargeant, seguido de bandeira vermelha, e ao facto de ter começado a chover nessa altura. Algumas equipas quiseram ir para a pista para perceberem o que podem esperar dos pneus intermédios no Circuito de Barcelona-Catalunha, uma vez que se espera que continue a chover até à qualificação de mais logo, tendo existido condições de piso seco nos últimos instantes do treino.

Em termos de tabela de tempos, Max Verstappen bateu o tempo anteriormente registado por Sergio Pérez ainda com pneus macios, rodando em 1:13.664s. Caso não possa realizar-se a qualificação, os tempos dos primeiros minutos desta terceira sessão servirão para estabelecer a grelha de partida para a corrida. Esperam-se piores condições meteorológicas para a qualificação, mas deverá ser possível a sua realização.

Sergio Pérez foi o primeiro piloto a registar um tempo de referência na tabela de tempos ainda numa fase precoce da última sessão de treinos, mas Max Verstappen fez baixar o seu companheiro de equipa para segundo depois de ter completado a sua primeira volta rápida em 1:13.664s, tendo o mexicano ficado a 0.250s.

A trovoada e a chuva chegaram logo depois e nessa mesma altura, Logan Sargeant perdeu o controlo do Williams, saindo de pista e embatendo nas proteções da última curva do Circuito Barcelona-Catalunha. Ainda não tinham passado 10 minutos sequer e a sessão ficou interrompida sob bandeira vermelha com o relógio a continuar a contar, como acontece sempre nos treinos.

Durante a paragem para a retirada do carro britânico da caixa de gravilha, as condições pioraram e após o recomeço – com pouco mais de 30 minutos para o final do treino – ainda saíram Lando Norris, Charles Leclerc e Carlos Sainz para a pista, mas com pouco para acrescentar às incidências da sessão em termos de alteração da tabela de tempos. Não que a pista estivesse muito molhada, mas as equipas preferiram manter os seus monolugares dentro das garagens, enquanto os dois pilotos da Ferrari estiveram a rodar os pneus intermédios.

Nos últimos 18 minutos mais pilotos regressaram para a pista para perceberem as condições de pista que podem encontrar durante a qualificação. Lando Norris foi o primeiro piloto, a menos de 6 minutos para o final do treino, a regressar à pista com pneus macios e serviu de barómetro para os outros pilotos. Mais equipas espelharam o que fez a McLaren, enquanto Lance Stroll e Pierre Gasly fizeram incursões pela gravilha.

Destaque ainda para a situação de possível impedimento de Carlos Sainz a Nyck de Vries.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool