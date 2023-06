GP Espanha F1: Terceiro motor da época para Lando Norris | AutoSport

A FIA confirmou quais os pilotos que receberam novos elementos da unidade motriz para o fim d semana do Grande Prémio de Espanha.

Ambos os carros da Red Bull foram equipados com novos motores, usando o segundo dos quatro permitidos para toda a temporada, enquanto Lando Norris tem montado o terceiro motor da época.

Ainda foram trocadas as baterias e centralina do carro de Logan Sargeant, a centralina do Haas de Nico Hülkenberg e um escape no de Oscar Piastri. Fernando Alonso viu também o seu Aston Martin com uma nova centralina e baterias.