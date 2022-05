GP Espanha F1, Sergio Pérez: “senti dificuldades durante todo o fim de semana” | AutoSport

Sergio Pérez garantiu o quinto posto da grelha de partida para a corrida de amanhã do GP de Espanha. Pérez ficou atrás de Carlos Sainz e George Russell na sessão de qualificação com o tempo de 1:19.420s, um tempo pior do que aquele que tinha alcançado no terceiro treino livre da manhã

“Hoje foi duro, havia mais para dar, especialmente na minha última tentativa na Q3”, começou por explicar Pérez após a qualificação. “Tentamos algo diferente com a configuração e pareceu-me um pouco estranho, por isso não consegui uma grande volta”.

Pérez cedeu o seu lugar aos comandos do RB18 no primeiro treino livre a Jüri Vips e nos restantes treinos nunca conseguiu um andamento muito próximo aos pilotos da frente.

“Senti-me como se estivesse com dificuldades durante todo o fim de semana, não me senti confortável, tentámos algumas coisas no carro e o ritmo estava lá, mas não consegui fazer com que funcionasse para uma boa volta hoje. Não é um resultado ideal, mas penso que teremos um bom ritmo de corrida e vamos forçar desde o início”, admitiu o mexicano da Red Bull.

Já a pensar na corrida, Pérez salientou que o ritmo dos Red Bull nas simulações de corrida durante os treinos foi bom e que a degradação dos pneus fará a diferença no final das 66 voltas do GP de Espanha.

“Continuo a pensar que podemos lutar a partir do quinto lugar, amanhã é uma longa corrida e tudo pode acontecer. Penso que vai ser muito quente, especialmente para os pneus, a degradação vai ser elevada, por isso será interessante. A Ferrari foi muito forte hoje, por isso veremos o que podemos fazer contra eles na corrida”, explicou o piloto”. “Amanhã é uma situação diferente e as nossas simulações nos treinos deram boas indicações para que possamos estar confiantes”.