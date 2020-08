GP Espanha F1, Sergio Pérez: “Espero apanhar o Max no início”

Sergio Pérez regressou ao RP20 depois de não ter participado nas rondas de Silverstone. Na Espanha, o mexicano qualificou-se na quarta posição, ao lado de Max Verstappen na segunda fila da grelha de partida.

Após a qualificação, Pérez afirmou estar de olho no holandês: “Estamos definitivamente a olhar para a frente. Espero apanhar o Max no início. É difícil ultrapassá-lo aqui, mas se for possível o resto é gestão dos pneus”.

“Não temos ritmo para vencer a Red Bull e os Mercedes, mas se conseguirmos chegar à frente. Quem sabe?”.