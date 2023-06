GP Espanha F1: Sergio Pérez cumpriu objetivo, Carlos Sainz ficou longe | AutoSport

Se analisarmos os resultados e desempenho de Carlos Sainz da Ferrari e Sergio Pérez da Red Bull, chegamos à conclusão que entre ontem e hoje trocaram de papéis. Durante a qualificação Carlos Sainz conquistou um bom segundo lugar na grelha de partida em frente ao seu público, enquanto o piloto mexicano desiludiu bastante e levou um ‘puxão de orelhas’ de Helmut Marko. Ambos tinham objetivos diferentes para a corrida e apenas um deles cumpriu.

Pérez tinha a esperança de alcançar o pódio, mas pouco antes da corrida Christian Horner explicou que todas as simulações realizadas pela equipa garantiam que o piloto conseguia o quinto lugar em condições normais. Pérez fez ainda melhor e na discussão em castelhano ganhou a Sainz, subindo ao quarto posto da classificação, fazendo ainda mira ao terceiro de George Russell. Isso já não conseguiu, mas cumpriu o seu objetivo e somou mais pontos para a Red Bull. Ainda assim não apagará o seu desempenho na qualificação depois do que sucedeu no Mónaco. Se voltar a acontecer, podemos ter a certeza que Marko estará pronto a dar mais uma alfinetada ao mexicano.

Quanto a Sainz, tentou pressionar Max Verstappen na primeira curva da corrida, mas a partir do momento em que o neerlandês lhe negou qualquer possibilidade disso acontecer, fez uma corrida a andar para trás. Quando foi ultrapassado por Lewis Hamilton rapidamente pediu à equipa para apontarem agulhas à defesa da posição da previsível recuperação de Sergio Pérez. Mas nem isso a equipa foi capaz. O SF-23 mesmo com os novos flancos ficou atrás da Mercedes e da Red Bull, não sendo capaz de lutar em pista com qualquer piloto com estes carros.

Mais atrás no pelotão, depois dos possíveis problemas no carro que a equipa não encontrou, mas que fez questão de trocar componentes, Charles Leclerc teve um desempenho fraco, não conseguindo chegar aos pontos.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool