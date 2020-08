GP Espanha F1, Sebastian Vettel: “Não tínhamos nada a perder…”

Sebastian Vettel e a Ferrari arriscaram numa estratégia de apenas uma paragem no Grande Prémio da Espanha, com o alemão a terminar na sétima posição.

No final, à Ziggo Sport, Vettel explicou: “Não tínhamos nada a perder e no fim deu certo. As últimas voltas foram difíceis. Ajudou estarmos uma volta atrás. Era a única chance de conseguirmos pontos. Continuo com dificuldades com o carro. Ainda há trabalho a fazer”.