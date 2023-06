GP Espanha F1: Red Bull comanda pelotão | AutoSport

Desde os primeiros minutos do treino livre inaugural do Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1 ficou visível que a Red Bull estava forte e quando analisamos os tempos no final do primeiro dia de ação em pista, a diferença entre os carros da equipa de Milton Keynes e o resto do pelotão é grande.

Max Verstappen liderou a tabela de tempos no final das duas sessões de treinos de ontem e apesar de Fernando Alonso ter conseguido encurtar a diferença do líder do campeonato para o resto do pelotão no segundo treino, ficou clara a vantagem do neerlandês no traçado catalão. Analisando os dados da Fórmula 1, a diferença em volta rápida dos Red Bull para os Ferrari é de 0.33s, com melhor andamento especialmente nas curvas de média velocidade. E em simulação de corrida, apesar de existirem poucos dados com alguns dos compostos de pneus disponíveis para este fim de semana, a diferença é semelhante, ficando-se pelos 0.30s também para a Ferrari. Isto numa altura em que italianos e a Mercedes introduziram fortes desenvolvimentos nos seus carros na tentativa de reduzir a margem para a Red Bull. Claramente, ainda há muito trabalho a fazer por parte dos adversários.

Obviamente, entre os pilotos da Red Bull, Max Verstappen tem tido vantagem sobre Sergio Pérez, que tenta recuperar do mau fim de semana passado no Mónaco.

Foto: David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool