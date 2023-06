GP Espanha F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Foi um fim de semana dominador de Max Verstappen. Durante o Grande Prémio de Espanha, desde o primeiro dia até à última volta da corrida, nenhum adversário importunou o líder da classificação, que após mais uma vitória nesta temporada, consolidou o primeiro lugar na classificação do mundial de pilotos de Fórmula 1.

Se na frente do pelotão não houve muita discussão, as coisas estiveram mais animadas mais para trás. A Mercedes deu um salto qualitativo em Barcelona, enquanto Ferrari demonstrou novamente fragilidades e a Aston Martin não esteve tão bem quanto nos habituou até agora. Lewis Hamilton e George Russell conquistaram um duplo pódio para a equipa de Brackley, que ascendeu ao segundo lugar no mundial de construtores.

A sondagem do AutoSport para o MPD da prova espanhola acabou por ter o maior número de votos desde o início da atual temporada de Fórmula 1, apesar do domínio esclarecedor na corrida por parte de Max Verstappen. A boa prestação da Mercedes parece ter sido bem recebida por parte dos nossos leitores, visto que Lewis Hamilton foi o piloto escolhido pela maioria, recebendo 50,4% dos votos. Max Verstappen foi o segundo mais votado (31,5%) e George Russell recolheu 11,4% dos votos.

Curioso foi ainda o empate entre Sergio Pérez e Zhou Guanyu, ambos com 1,6% de votos.

VOX POP

Cágado1: “Olha-se quase sempre para cima ao pensar no MPD, desta vez, para variar, vou olhar um bocado mais para baixo: um piloto com pouco mais de uma temporada, que mais uma vez aviou o parceiro, várias vezes vice-campeão, que fez uma prova muito boa e ficou 10 lugares à frente do dito companheiro. Refiro-me ao Zhou. Grande prova!”

Pity: “Qualquer dos quatro primeiros merece a distinção. Max e Hamilton pela corrida perfeita (ou quase) que fizeram. Perez e Russell pelas recuperações. Opto pelo Russell porque ele conseguiu ver chuva onde não havia 🙂 Continua stressado…”

Phil1971: “Yuki e voto nele porque não merecia aquela penalização. Embora Verstappen tivesse estado ao seu nível e Pérez também a fazer uma excelente recuperação”

leandro.marques: “Nesta não há sequer dúvidas, por todo o fim de semana, dominando em absoluto Max.

Votos de louvor para Zhou pela fantástica corrida, para Tsunoda por mais uma boa corrida que só a penalizacao veio a estragar e Checo pela fantástica recuperação. Para o nervosinho das comunicações rádio, apesar de também ter recuperado várias posições, como grande parte delas foram feitas de forma ilegal no arranque não consigo valorizar. Faz lembrar o outro em 2021 que fizesse as asneiras que fizesse nunca era penalizado mas sim o seu rival que veio a conquistar o título.”

Foto: David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool