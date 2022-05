GP Espanha F1, Q2: Lando Norris eliminado | AutoSport

Lando Norris viu o tempo da sua volta a ser apagado quando estava dentro dos 10 primeiros e foi assim, eliminado na Q2. Juntamente com Norris, foram eliminados Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Guanyu Zhou.

Os dois pilotos da Mercedes foram os primeiros pilotos a registar tempos na segunda fase da qualificação, com George Russell a bater o registo de Lewis Hamilton com o tempo de 1:19.470s. Os dois pilotos da Ferrari e Max Verstappen quando terminaram as suas voltas com tempos muito aquém do esperado, mas com pneus usados. No final das primeiras tentativas era Russell que liderava a tabela de tempos, com Hamilton a 0.324s, seguido de Pérez, Charles Leclerc e Valtteri Bottas.

Na zona de eliminação da Q2 estavam Daniel Ricciardo, que sentiu algumas dificuldades na Q1, Esteban Ocon, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly.

Na última tentativa da Q2, todos os 15 pilotos trouxeram pneus novos macios para tentar a passagem para a última fase de qualificação.

Carlos Sainz passou para a liderança da tabela de tempos (1:19.453s), enquanto os dois pilotos da AlphaTauri não conseguiam passar para a Q3.

Quando Max Verstappen passou para a liderança da tabela de tempos, os dois Haas conseguiam passar à Q3 depois de Mick Schumacher ter passado em troca com Lando Norris, com o tempo da sua volta rápida apagado por exceder os limites de pista.