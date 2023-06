GP Espanha F1, Q2: Eliminados George Russell e Sergio Pérez | AutoSport

Depois de se envolver num toque com o seu companheiro de equipa antes da sua última tentativa de volta rápida na Q2, George Russell terminou esta fase de qualificação eliminado atrás de Sergio Pérez. Os dois pilotos surpreendem pela negativa, no caso do mexicano da Red Bull depois de uma Q1 já a arriscar a eliminação. Com o piloto da Red Bull e o da Mercedes, Zhou Guanyu, Nyck de Vries e Yuki Tsunoda foram também eliminados.

Max Verstappen foi o primeiro piloto a registar um tempo na Q2, passando o crono 1:12.760s a ser a referência para quem ia começar as suas voltas rápidas.

A cerca de 5 minutos para o final da Q2, Lewis Hamilton era o segundo mais rápido, a 0.239s de Verstappen enquanto Lando Norris, Oscar Piastri, Nyck de Vries, Yuki Tsunoda e Nico Hülkenberg estavam em zona de eliminação.

Algumas equipas decidiram montar pneus macios usados para as últimas tentativas na Q2, podendo estar em cima da mesa a possibilidade deste composto poder ser necessário durante a corrida de amanhã, isto se as condições meteorológicas estiverem como hoje.

Lewis Hamilton nem saiu na mesma altura dos restantes pilotos para a pista para os últimos minutos da Q2 e Sergio Pérez teve uma grande saída de pista, felizmente sem bater nos muros, mas podendo estar em risco a sua continuidade.

Dando novamente bons sinais, Lando Norris saltou para o segundo posto da tabela de tempos a 0.016s do registo de Max Verstappen. A novidade foi eliminação de Sergio Pérez e George Russell, este depois de um toque estranho com Lewis Hamilton, que saiu para a pista para uma volta com pneus novos macios, na reta da meta.