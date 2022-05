GP Espanha F1, Q1: Fernando Alonso e os dois Aston Martin eliminados | AutoSport

Foram eliminados da Q1 Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lance Stroll e os dois pilotos da Williams, com Alexander Albon na frente de Nicholas Latifi. Vettel ficou muito próximo da passagem para a Q2, mas as diferenças entre o todo o pelotão são muito curtas

Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly – que teve de mudar de caixa de velocidades por precaução depois do problema no treino livre 3 – foram os primeiros piloto a sair para a pista para a Q1.

Sergio Pérez foi o primeiro piloto a registar uma volta rápida, ainda no segundo .20, com o tempo 1:20.44s. O mexicano apanhou Max Verstappen no último setor e ajudou o companheiro de equipa, que se colocou no cone de ar, para o neerlandês passar a liderar a tabela de tempos com o tempo de 1:20.091s.

Já com menos de 10 minutos para o final da Q1, Carlos Sainz bateu o tempo de Verstappen, para depois assistir à passagem do seu companheiro de equipa para o topo da tabela de tempos, com o registo em 1:19.861s.

Um incidente na saída de Lance Stroll da box e Lando Norris, será investigado no final da sessão de qualificação, mas o canadiano da Aston Martin não deverá escapar a uma penalização.

No final das primeiras voltas rápidas, Alexander Albon, Lance Stroll Pierre Gasly, Mick Schumacher e Nicholas Latifi estavam em zona de eliminação, enquanto Leclerc liderava a tabela de tempos, seguido de Sainz e Verstappen.

Com menos de 2 minutos para o final da primeira fase de qualificação os pilotos regressaram à pista. Schumacher saiu da zona de eliminação, enquanto Fernando Alonso apanhou tráfego na sua volta rápida e não conseguiu passar para a Q2.