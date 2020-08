GP Espanha F1: Primeira corrida do ano sem pontos para a Renault

A Renault teve um sábado dececionante, com a equipa a qualificar-se fora do top 10. Na corrida, os Renault bem lutaram para progredir, ambos os pilotos optaram por uma ambiciosa estratégia de uma paragem, mas os pneus do monolugar de Daniel Ricciardo ‘caíram’ vertiginosamente e o australiano desistiu dos pontos nas últimas voltas. Já Esteban Ocon, nunca pareceu suficientemente aguerrido para chegar ao top 10. Podem ter terminado mais acima na classificação do que começaram, mas a equipa perdeu terreno na luta dos construtores para os seus rivais do segundo pelotão. Para Cyril Abiteboul, Director da Equipa: “Concluímos o nosso primeiro fim-de-semana do ano sem marcar quaisquer pontos. Isto não foi por falta de esforço ou má execução da equipa na corrida. Creio que extraímos tudo o que pudemos do carro este fim-de-semana. Em termos simples, o carro não é suficientemente bom numa pista como esta. Barcelona é um bom teste quando se trata da eficiência aerodinâmica do carro, e isso diz algo sobre as áreas que temos de melhorar. Demos alguns passos no inverno, mas não o suficiente para estarmos no lado da frente do segundo pelotão em Barcelona. Está tudo muito equilibrado; dois décimos ontem na qualificação fizeram uma grande diferença e, mais uma vez, foi ‘apertado’ na corrida. Mas isso não é uma desculpa. Devíamos estar num ponto em que poderíamos estar a fazer melhor do que isto. Temos uma clara área de concentração e vamos pressionar para acelerar as próximas atualizações do carro”.