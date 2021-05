GP Espanha F1: Porque foi o pit stop da Red Bull tão lento?

4.2 segundos pode não parecer muito, mas para uma paragem para troca de pneus na Fórmula 1 é uma eternidade. Não costuma acontecer, muito menos na Red Bull Racing, que tem sido a equipa mais rápida a trocar os 4 pneus ao longo dos últimos anos. Então, porque demorou 4.2 segundos o pit stop de Max Verstappen, numa altura crucial da corrida espanhola?

“Infelizmente estávamos a preparar-nos para a paragem e o Max entrou no pitlane e, nessa altura, ainda não o tínhamos chamado. Então no pitwall, o seu engenheiro de corrida e a equipa do pitwall reagiram rapidamente para virar a maré sem perder mais tempo”, justificou Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, a longa paragem nas boxes.

Acerca da boa largada e ultrapassagem na curva 1 por parte do seu piloto a Lewis Hamilton, Honer disse que: “A ultrapassagem na Curva 1 foi mega. O Max acabou por se atirar completamente. Este é o Max Verstappen. Simplesmente foi em frente. Ele posicionou o carro muito bem“.