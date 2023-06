GP Espanha F1: Pneus duros podem fazer a diferença na estratégia das equipas | AutoSport

Devemos ver duas paragens realizadas por cada piloto durante a corrida do Grande Prémio de Espanha, sendo esta a mais rápida opção para as equipas, de acordo com a Pirelli. Obviamente, com condições de pista seca, mas a chuva pode aparecer antes ou durante a prova. Para já, não chove, mas o céu está muito carregado.

As equipas deverão começar a corrida com pneus macios e aproveitar a vantagem competitiva oferecida por este composto, trocando para o composto duro entre a volta 13 e 18. A partir deste momento, tudo vai depender de quem quer arriscar voltar a montar pneus duros (entre a volta 37 e 43) usados. Apenas a Red Bull, a Ferrari, a Williams e a Alfa Romeo têm dois jogos novos deste composto, todas as restantes equipas terão de arriscar com pneus usados ou então, gerir melhor os pneus e aumentar o stint dos pneus duros e voltar ao composto macio para as últimas voltas, parando entre a volta 46 e 51. Esta é uma opção válida e menos comum deverá ser a escolha de pneus médios para o turno de condução final ou até mesmo uma terceira paragem e uso de dois jogos do composto macio depois da utilização dos duros.

Neste momento há uma probabilidade de 60% de começar a chover e no caso de uma paragem na box sob Safety Car ou Virtual Safety Car, comparativamente à paragem em condição de bandeira verde, os pilotos perdem menos 9.5s. Parar em condições normais de corrida perdem cerca de 22 segundos, enquanto numa situação da direção de corrida enviar o SC para a pista, os pilotos perdem apenas 12.5s.