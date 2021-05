GP Espanha F1: Pilotos divididos quanto à nova curva 10

São muito díspares as opiniões dos pilotos de F1 quanto à nova curva 10 do traçado do circuito da Catalunha. O que até aqui era uma travagem forte quase para um gancho, agora é uma travagem mais suave para uma curva longa à esquerda. Uma travagem mais forte, significa maior possibilidade de ultrapassar, o que desaparece com esta configuração, mas a verdade é que com estes F1, ultrapassar ali era quase impossível. É o que alguns pilotos alegam. Se Barcelona é uma pista que quase não ‘permite’ ultrapassagens, esta mudança pode não ajudar nada nesse sentido.

Valtteri Bottas diz que a possibilidade de fazer mais de uma trajetória lhes permite sair do ‘ar sujo’ do carro da frente, mas que em termos de corrida não muda nada ainda que admita que ultrapassar vai ser ainda mais difícil. Lando Norris diz que “prefiro a velha curva 10, a travagem mais curta”. Max Verstappen entende que “para ultrapassar, acho que é pior”.

Nicholas Latifi diz que gosta: “gosto muito, mas a abordagem é diferente, muda a sensação da próxima curva”. Por fim, Lewis Hamilton está expectante: “Não percebo bem qual foi o objetivo da nova curva, e não sei se vai ser melhor para a corrida ou não”.