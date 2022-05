GP Espanha F1: Pilotos da Haas chamados aos comissários | AutoSport

Kevin Magnussen e Mick Schumacher foram chamados aos comissários e poderão estar em apuros. Depois de terem colocado os dois carros da Haas na Q3, poderão ver as suas posições comprometidas por alegadamente não cumprirem as instruções do diretor da prova (Eduardo Freitas) para manterem a velocidade quando não estivessem em voltas de qualificação.

Os pilotos foram avisados para se manterem abaixo de um tempo por volta máximo estipulado, o que poderá não ter sido cumprido pelos pilotos da Haas.