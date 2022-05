GP Espanha F1: Pierre Gasly pode ser penalizado | AutoSport

Pierre Gasly pode vir a ser penalizado por troca de componentes da unidade motriz ainda na sexta prova do ano. Gasly é dos pilotos em risco de penalizar por troca de vários componentes da unidade motriz, já que utilizou o número máximo de vários dos componentes.

O piloto francês da AlphaTauri apenas fez uma volta de instalação no treino livre 3 do GP de Espanha, voltando à box com fumo a sair da traseira do AT03, perdendo o resto da sessão com a equipa a trabalhar na traseira do monolugar italiano.

O piloto está em risco de ser penalizado já que é um dos pilotos com mais componentes trocados esta época. Qualquer troca de componente que não seja o sistema de escape o piloto será penalizado.

Gasly utilizou até hoje, 3 motores de combustão interna, 3 turbo, 3 MGU-H e MGU-K (máximo de 3 unidades de cada componente permitidos por ano), 2 unidades de armazenamento de energia e duas centralinas (2 unidades permitidas por ano de cada componente), para além de 4 sistemas de escape (8 permitidos por ano).