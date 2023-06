GP Espanha F1: Pérez, Leclerc e Russell com muito trabalho pela frente | AutoSport

Na sessão de qualificação de ontem, Sergio Pérez, Charles Leclerc e George Russell ficaram muito aquém do que as suas equipas esperavam. Por razões diferentes, estes três pilotos estão fora dos dez primeiros da grelha no arranque do GP de Espanha, com uma longa corrida para tentar recuperar posições e dar uma imagem diferente das suas capacidades do que fizeram ontem.

Pérez já recebeu o recado de Helmut Marko e depois do que aconteceu no Mónaco, a sua qualificação em Barcelona voltou a dececionar, ainda para mais quando o RB19 é o carro a bater por todo o pelotão. O piloto mexicano é destes três o que está mais perto de entrar nas posições pontuáveis, mas se tivermos em conta o facto de esta poder começar com piso molhado e começar a secar, a sua célebre gestão de pneus pode ser importante para um bom resultado. Tem, ao mesmo tempo, de ser agressivo para ultrapassar os adversários à sua frente.

George Russell também que dar uma imagem diferente na corrida daquela de ontem. Além do mau resultado do piloto da Mercedes, o episódio do toque com Lewis Hamilton não beneficiou o piloto britânico mais novo da equipa. Precisa de se recompor e atacar posições, podendo este ser um bom desafio ao ‘renovado’ Mercedes W14.

Charles Leclerc arranca do fundo da grelha e tem o desafio maior destes três pilotos. O monegasco queixou-se de algum problema no SF-23 que não permitiu outro resultado na qualificação, por isso terá de esperar que a sua equipa o resolva ou então pode estar em mais apuros. Depois da falha de comunicação no Mónaco entre equipa e piloto, que levou a uma penalização após a qualificação que o prejudicou para a corrida, há alguma curiosidade para ver como ambas as partes ultrapassam mais uma adversidade que parece ter como causa principal o monolugar.

Foto: Jiri Krenek/Mercedes