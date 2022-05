GP Espanha F1, Otmar Szafnauer: “Sentimo-nos frustrados” | AutoSport

A Alpine cometeu um erro com Fernando Alonso durante a sessão de qualificação que comprometeu a volta rápida do piloto espanhol, mas ainda assim o tempo registado por Esteban Ocon na Q2 não foi suficiente para conseguir estar entre os dez mais rápidos na fase final da sessão.

Analisando o resultado da equipa, Otmar Szafnauer explicou que não as posições alcançadas hoje não refletem o “verdadeiro” potencial do A522.

“Sentimo-nos frustrados com os resultados da qualificação de hoje, pois não é onde esperávamos estar, e não refletiu o verdadeiro potencial do nosso carro após um promissor treino de sexta-feira”, admitiu o chefe de equipa da Alpine. “Infelizmente, não temos nenhum carro dentro dos dez primeiros, por razões diferentes. Do lado do Fernando [Alonso], muito simplesmente, houve um problema com os tempos, o que significou que estava mal colocado no tráfego na sua volta de saída e que acabou por comprometer o seu esforço de qualificação”.

Sobre o décimo lugar alcançado por Ocon na Q2, Szafnauer explicou que a equipa terá de analisar o sucedido, já que esperavam um melhor resultado.

“Esteban conseguiu progredir na Q1 e esteve forte na Q2 (…), mas no final ficou aquém de alcançar os dez primeiros e vamos analisar alguns dos fatores que contribuíram para este défice, pois sentimos que tínhamos ritmo para estar na Q3”.

Esperando conseguir uma corrida forte, Otmar Szafnauer salienta a necessidade da equipa trabalhar bem a componente estratégica. “Faremos o nosso melhor em estratégia e tenho a certeza que tanto Fernando como Esteban estarão determinados a recuperar na corrida de amanhã”, concluiu.