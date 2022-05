GP Espanha F1: Otimismo na Mercedes | AutoSport

Depois de um dia muito bom, possivelmente o melhor desta época até agora, Toto Wolff elogiou os funcionários da Mercedes pelo trabalho árduo para desenvolver o W13, estando otimista que as melhorias do monolugar consigam elevar os pilotos a lutarem pelo pódio já no GP de Espanha.

“Ambas as fábricas [Brackley e Brixworth] trabalharam arduamente”, disse Wolff à Sky Sports. “Brixworth ganhou realmente terreno contra os outros fabricantes de unidades motrizes e é fantástico ver isso. Estou orgulhoso. Do lado do chassis, estamos a chegar lá, tivemos pela segunda vez uma sexta-feira sólida, como tivemos em Miami. Temos de ver quando o pelotão continuar a melhorar amanhã [sábado], se somos capazes de manter esse desempenho e pelo menos estar na luta pelos três primeiros”.

Apesar da melhoria no efeito oscilatório na reta principal, os pilotos da Mercedes avisaram que ainda sentem “porpoising” nas curvas de velocidade mais elevada. O responsável da equipa confirmou isso mesmo e admitiu que têm de descobrir o que acontece nessas zonas.

“Está melhor, mas ainda não num ponto em que os pilotos se sintam confortáveis nas [curvas] de alta velocidade. Curva 3 e curva 9, perdemos muito tempo. Só precisamos de descobrir o que vamos fazer amanhã [sábado]”, concluiu Wolff.