GP Espanha F1, o Herói Esquecido: Yuki Tsunoda | AutoSport

Para a figura de ‘Herói Esquecido’ do GP de Espanha podia ter sido escolhido Lance Stroll ou Zhou Guanyu, mas mesmo sem ter pontuado, Yuki Tsunoda voltou a ter um desempenho muito bom, lutando pelos pontos com um monolugar que continua a ter a sua dose de problemas. Não foi a primeira vez que Tsunoda anda na luta pelos pontos e por um qualquer motivo perde essa oportunidade, no entanto em Barcelona foi penalizado por ter defendido a sua posição de um ataque de Zhou Guanyu, numa situação que até nem foi tão agressiva quanto outras que assistimos durante a corrida. O bom trabalho do japonês foi desfeito em pouco tempo, passando de um possível 9º lugar para terminar no 12º.

Tsunoda está diferente e apesar do AlphaTauri não ser o carro mais competitivo da grelha, tem dado luta e é aguerrido durante as corridas, justificando a escolha da equipa em o ter mantido esta temporada.