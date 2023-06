GP Espanha F1: Notas AutoSport | AutoSport

O Grande Prémio de Espanha resultou numa corrida com muitas ultrapassagens no meio do pelotão, mas com um vencedor previsível. Max Verstappen foi dominador no traçado catalão e os adversários nada puderam fazer.

Curiosamente, foi mais uma corrida realizada sem a entrada do Safety Car ou Virtual Safety Car.

Max Verstappen: 10

Autoritário no Circuito de Barcelona-Catalunha, Verstappen teve sempre uma performance superior a todos os outros pilotos em pista desde o primeiro treino, só não liderando a tabela de tempos na Q1. Era inevitável que o neerlandês não vencesse a prova espanhola e com todo o mérito, assim como a Red Bull que construiu um carro que está a anos-luz dos adversários.

Lewis Hamilton: 9

Sem qualquer possibilidade de alcançar Verstappen, Lewis Hamilton contentou-se com o segundo lugar e que, juntamente com o terceiro posto alcançado pelo seus companheiro de equipa, soube a vitória na Mercedes. Mais do que o resultado, o desempenho em corrida, tanto com pneus macios como médios, foi bom e não se ouviu qualquer queixa sobre qualquer aspeto do carro. Um fim de semana muito positivo para o piloto britânico.

George Russell: 8

Não fosse a qualificação dececionante, Russell poderia ter tido uma outra nota, uma vez que em corrida esteve bem e conseguiu uma boa recuperação, com bastante peso no que fez durante a primeira volta. Apesar do bom resultado, e de ter conseguido manter terreno suficiente para repelir um possível ataque de Sergio Pérez ao pódio, Russell continua a ter algumas reações estranhas nas comunicações rádio.

Sergio Pérez: 7

Depois do Mónaco Sergio Pérez precisava de um fim de semana consistente, mas não o teve. Começou logo por ver o seu companheiro de equipa a liderar a tabela de tempos nos treinos e na qualificação fraquejou. Para quem tem nas mãos o RB19, tem quase obrigação de estar na frente, mas o mexicano nem nos dez primeiros se qualificou. Obviamente, a partir desse momento teve de correr atrás do resultado mais positivo possível.

Carlos Sainz: 7

Surpreendeu na qualificação e conseguiu mostrar que o Ferrari continua forte em qualificação, mas Carlos Sainz não teve carro para a corrida. A equipa italiana deve aos seus pilotos um carro capaz de lutar pelo pódio, pelo menos. O piloto espanhol fez tudo bem, não errou e bem tentou fazer uma gracinha ao atacar Verstappen na curva 1, no entanto não aguentou as investidas de Hamilton e Russell, além de um Pérez de ‘faca nos dentes’.

Lance Stroll: 6

Lance Stroll aproveitou o toque de Lando Norris a Hamilton e passou para o terceiro lugar, mas em Barcelona o AMR23 foi um carro muito diferente daquele que vimos na maior parte das corridas anteriores. Faltou ritmo de corrida, o ponto forte do monolugar britânico. Fez o que lhe pediram e depois ficou com Fernando Alonso atrás de si, com a garantia que não o atacaria. Apesar de perderem a posição entre os construtores para a Mercedes, o piloto da Aston Martin somou pontos importantes.

Fernando Alonso: 6

Lutou bastante no meio do pelotão e apanhou com um Esteban Ocon que o levou quase à relva. Garantiu pontos importantes, como fez Stroll e talvez por isso tenha dito que não ia atacar o companheiro de equipa. Jogou para que a equipa pudesse somar o máximo possível sem arriscar uma manobra.

Esteban Ocon: 6

Esteve rápido na qualificação e isso garantiu uma boa posição na grelha de partida, mas não aguentou Pérez, Russell e Alonso, este último com uma defesa bem musculada, mas sem sucesso.

Zhou Guanyu: 8

O piloto da Alfa Romeo bateu em toda a linha o seu companheiro de equipa durante a corrida espanhola e nunca virou a cara à luta. Na disputa de posição com Yuki Tsunoda queixou-se de ter sido atirado para fora de pista, numa situação que levanta algumas dúvidas, e com a penalização ao japonês subiu uma posição. Uma boa corrida de Zhou.

Pierre Gasly: 5

Na qualificação andou distraído ou não houve comunicação entre a equipa e numa primeira fase da corrida perdeu posições e parecia estar em dificuldades. Conseguiu depois entrar mais no ritmo, mas alcança os pontos graças à penalização de Tsunoda e não tanto pelo seu desempenho.

Charles Leclerc: 3

Yuki Tsunoda: 7

Oscar Piastri: 5

Nyck de Vries: 4

Nico Hülkenberg: 5

Alexander Albon: 4

Lando Norris: 4

Kevin Magnussen: 3

Valtteri Bottas: 3

Logan Sargeant: 2

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool