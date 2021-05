GP Espanha F1: Ninguém ‘arriscou’ qualificar-se com pneus médios…

Já se percebeu que esta corrida em Espanha terá bem mais possibilidades de se resolver com estratégia do que em pista com ultrapassagens e por isso em ainda mais relevância têm as decisões que foram tomadas hoje na qualificação.

Por exemplo, Max Verstappen não quis utilizar pneus médios na Q2 embora tenha admitido que se “qualificaria facilmente” com esses pneus. Já houve sessões de qualificação este ano com estratégias desse tipo, mas desta feita todos os que passaram à Q2 fizeram o seu melhor tempo com pneus mais macios. O que significa que não vai haver estratégias alternativas, no top 10, mas poderia ter havido, pois com médios, um piloto prolongaria a sua presença em pista e poderia capitalizar isso. Mas há uma razão para que isso não tenha sucedido, é que os pneus médios são bem mais lentos no início da corrida a Max Verstappen arriscava-se a perder a segunda posição da grelha. Só da 11ª posição para a frente isso fará sentido, pelo que Lance Stroll, Pierre Gasly e Sebastian Vettel, por exemplo, podem apostar nisso, começar no pneu médio ou duro.