GP Espanha F1: Max Verstappen vence, com a ajuda de Sergio Pérez | AutoSport

Charles Leclerc estava a ter uma tarde descansada até ver o seu motor ceder, o que impediu uma vitória que parecia fácil na altura em que a unidade italiana falhou. Até esse ponto, Charles Leclerc estava a fazer uma corrida imaculada, ao contrário do seu colega, Carlos Sainz, que teve uma saída de pista nas primeiras voltas da corrida, o que comprometeu o resultado final do piloto espanhol. A tarde também não foi fácil para a Red Bull. Max Verstappen teve problemas com o seu DRS e uma saída de pista similar à de Sainz. Mas a estratégia da equipa, o ritmo puro do neerlandês e a ajuda de Sergio Pérez, que deixou passar o seu colega perto do final, ajudaram o campeão em título a conquistar mais uma vitória, apesar das contrariedades. A fiabilidade continua a ser um problema para a Red Bull, mas não os tem impedido de lutar pelo título. Verstappen venceu a corrida, seguido de Pérez e de um brilhante George Russell, que chegou a liderar a corrida, mesmo com um Mercedes menos competitivo e com um susto perto do final.

Os destaques da corrida

Não foi uma corrida fácil para Max Verstappen. O neerlandês começou a corrida com uma saída de pista e um problema no seu DRS. A falta de fiabilidade levou o #1 a gritar no rádio para a sua equipa, mas no final acabou por vencer a corrida. Verstappen soube ser rápido para se colocar em posição para vencer e beneficiou de ordens de equipa. Sergio Pérez até nem começou bem, mas ficou em posição para vencer a corrida. A equipa “tirou-lhe o doce da boca” e nem lhe deu oportunidade de lutar com o seu colega de equipa. Se não havia dúvidas quanto ao seu estatuto de número dois, isso foi reforçado hoje. Pérez disse que vai falar com a equipa no final, mas não se esperam grandes mudanças na dinâmica da equipa. A Red Bull conseguiu uma boa dobradinha e, apesar dos problemas de fiabilidade, conseguiu mais um excelente resultado.

George Russell foi um dos grandes destaques desta tarde. Boa largada, bom ritmo de corrida e acima de tudo, uma defesa espetacular aos ataques de Max Verstappen. Nunca esteve verdadeiramente na luta pela vitória, mas mostrou que tem qualidade para tal e que a Mercedes melhorou o seu monolugar. Lewis Hamilton também foi um dos grandes destaques. Começou a corrida com um furo que o atirou para o último lugar. Quis desistir, mas a equipa não deixou. Recompôs-se, lutou e conseguiu uma excelente recuperação. Talvez a melhor corrida do ano para o #44 e um merecido quinto posto.

Carlos Sainz está com problemas de confiança e a sua sorte não o ajuda. Voltou a perder o controlo do carro, perdeu muitas posições e provavelmente a oportunidade de lutar pela vitória em casa. Operou uma boa recuperação, mas exige-se mais a um piloto da Ferrari. Precisa de reencontrar-se e de um bom resultado. Charles Leclerc foi um dos pilotos mais azarados do dia. Tinha a corrida controlada, afastou-se da concorrência e parecia lançado para uma vitória confortável. O motor Ferrari traiu-o e acabou com zero pontos, num golpe tremendo nas contas do campeonato.

Valtteri Bottas foi o melhor do segundo pelotão. Foi o mais rápido deste “campeonato” e apenas não conseguiu melhor porque a estratégia de duas paragens da Alfa Romeo foi mal calibrada. Zhou Guanyu teve de desistir.

Esteban Ocon fez uma boa corrida para a Alpine, acabando em sétimo e Fernando Alonso destacou-se. Largando de último, terminou no nono lugar, com uma corrida muito boa por parte do espanhol. A velocidade dos Alpine foi boa durante a corrida e conseguiram pontos importantes.

Lando Norris conseguiu um oitavo lugar, mesmo saindo de 11º. Limitado fisicamente, conseguiu ser o melhor McLaren terminando nos pontos, com Daniel Ricciardo a fazer mais uma corrida cinzenta e a piorar muito a sua situação na equipa. A paciência para com o australiano deve estar a reduzir drasticamente.

Yuki Tsunoda fez uma boa prova e terminou em décimo, e o seu colega Pierre Gasly esteve irreconhecível ao terminar a corrida no 13º lugar.

Os Haas tiveram uma corrida para esquecer e o toque de Magnussen em Hamilton acabou com a sua corrida. Mick Schumacher esteve perto dos pontos, mas ainda não foi desta que conseguiu pontuar. Os Aston Martin mostraram um pouco mais, mas as atualizações ainda não trouxeram muito desempenho e na Williams, Nicholas Latifi conseguiu superar o seu colega de equipa Alex Albon, uma boa novidade para o canadiano que precisava de um bom resultado como de pão para a boca.

O filme da corrida

Céu limpo e temperatura elevada prometiam uma corrida com piso seco e com uma exigência física grande nos pilotos, com o calor a ter um papel importante na resistência de homens e máquinas. Com algumas equipas a terem problemas no DRS, suspeitava-se que a expansão térmica poderia estar na raiz dos problemas da Red Bull, com a Mercedes a admitir também problemas. Max Verstappen saiu da box com poucos minutos para o fim da janela regulamentar, com os mecânicos da Red Bull a trabalhar até perto do limite de tempo numa solução implementada no sistema.

A escolha de pneus recaiu nos macios, sendo que apenas Lewis Hamilton apostou nos pneus médios para o arranque. Na largada, Leclerc aguentou a liderança e manteve-se na frente, seguido de Max Verstappen, George Russell, Sérgio Pérez e Carlos Sainz que perdeu dois lugares. Na luta entre Lewis Hamilton e Kevin Magnussen, o dinamarquês foi parar à gravilha e Lewis Hamilton acabou com um furo e no fim do pelotão. Fernando Alonso foi um dos pilotos que mais posições ganhou, subindo do último lugar da tabela para o décimo quinto. Mick Schumacher foi o segundo piloto que mais lugares ganhou no arranque, com quatro lugares conquistados, subindo ao sexto lugar. Mas Valtteri Bottas tratou de passar o alemão pouco tempo depois.

Esteban Ocon era o destaque nas primeiras voltas, com o francês a subir ao sétimo lugar, passando Schumacher, depois de ter largado de 12º. Mais atrás, uma luta de outros tempos, com Alonso e Sebastian Vettel a proporcionarem uma boa luta, que sorriu ao espanhol. Mas a tarde piorou para Sainz que na volta sete perdeu o controlo do carro e acabou na caixa de gravilha caindo para o 11º lugar. A luta pelo terceiro lugar era animada com Sergio Pérez a aproximar-se cada vez mais de Russell. Mas o drama acontecia um pouco mais à frente, com Verstappen a perder o controlo do seu carro no mesmo local de Sainz, caindo para o quarto lugar. O vento poderia estar a provocar estas saídas de pista.

Na volta 10 tínhamos Leclerc, com nove segundos de vantagem para Russell, sob pressão de Pérez, seguidos de Verstappen, Bottas, Ocon, Lando Norris, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Na volta seguinte começavam as paragens nas boxes, com as equipas a atirarem os primeiros dados da corrida. Verstappen teve autorização para passar Pérez, ficando com a missão de atacar Russell. O piloto da Mercedes parou na volta 14 para trocar de pneus, sendo seguido por Max Verstappen, numa operação que beneficiou o britânico, ganhando alguns décimos de segundo.

Carlos Sainz, que já tinha calçado os pneus médios, como quase todos os carros que já tinham parado para troca de borrachas, já estava em nono, a tentar uma recuperação. Já o seu colega de equipa, Leclerc, tinha 15 segundos de vantagem na frente e o monegasco estava em posição privilegiada. Verstappen estava com problemas no DRS (o sistema nem sempre funcionava na perfeição) o que o impedia de atacar como queria George Russell que segurava o seu lugar no pódio como podia.

Na volta 22, Leclerc entrou nas boxes para fazer a sua troca de pneus, colocando os médios e regressando à pista líder, com quase seis segundos de vantagem para Russell e Verstappen. A tarde corria muito bem à Ferrari. Quem estava a ter também uma tarde descansada era Valtteri Bottas que estava sozinho no quinto lugar à frente de Ocon que começava a ser ameaçado por Sainz. O espanhol estava a tentar recuperar do erro e o top 5 começava a ser uma realidade.

Na volta 24, Verstappen lançou um ataque feroz na curva 1, mas Russell defendeu-se de forma brilhante, aguentando o segundo lugar, numa luta que começava a animar cada vez mais a corrida. Pérez aproximou-se desta luta e pediu à equipa para que Verstappen o deixasse passar e tratar de Russell, pedido negado.

Na volta 27 mais drama. O carro de Charles Leclerc perdeu potência e o líder da corrida entrava nas boxes para desistir. George Russell passava a ser o líder e continuava a defender-se de Verstappen. Na volta 29, Verstappen entrou nas boxes para tentar o undercut (colocando pneus macios) a Russell e o campeão em título ficava com uma oportunidade de vencer a corrida, tendo de contar ainda com o seu colega de equipa nesta equação. Russell estava agora sob pressão de Pérez e estava sozinho a lutar contra os dois Red Bull. Na volta 31, Pérez passou para a frente da corrida, tendo ultrapassado Russell que sabia que não valia a pena defender em demasia uma manobra facilitada pelo DRS. Também na volta 31, Zhou Guanyu desistiu da corrida com problemas no seu Alfa Romeo.

Na volta 35 o top 10 era constituído por Pérez, Russell, Verstappen, Bottas, Ocon, Sainz, Hamilton, Vettel, Norris e Alonso, mas com algumas equipas a apontarem para três paragens a ordem poderia sofrer ainda muitas mudanças. Russell parou na volta 37 para colocar os pneus médios, mantendo o terceiro lugar, que parecia o melhor resultado possível para Russell em Barcelona. Na volta 38, Pérez entrou para as boxes, cumprindo a sua segunda paragem, com os pneus médios calçados. Nessa altura, Sainz aproximava-se de Bottas e o quarto lugar do piloto da Alfa Romeo estava em risco.

A pouco menos de 20 voltas do fim, Verstappen entrou para trocar de pneus pela última vez, entregando a liderança a Pérez, mas ficando à frente de Russell, que não tinha argumentos para suplantar o Red Bull. Na volta 47, Pérez ficou a saber o seu destino e teria de entregar o primeiro lugar a Verstappen, que ficava com via aberta para a vitória. A manobra foi concluída poucas voltas depois, para desgosto do mexicano. Lewis Hamilton estava em sexto, e depois de ter caído para o fim do pelotão, tentava concluir uma boa recuperação. O seu colega, Russel trocou de pneus na volta 52, caindo para o quarto lugar, tendo como missão ultrapassar Valtteri Bottas, com pneus muito mais usados. A estratégia do finlandês não foi a melhor e no final, além de ver Russell passar por si com facilidade, perdeu posições para Carlos Sainz e Lewis Hamilton. O britânico não estava contente com o quinto posto e tratou de passar Sainz, instalando-se no quarto posto, na volta 60. Mas nas últimas voltas, Sainz tratou de retribuir a manobra, voltando ao quarto, com Hamilton a perder ritmo mesmo no fim. Na frente a Red Bull tinha os dois primeiros lugares garantidos, mas Russell encontrou problemas no seu carro e teve de levantar muito o pé para acabar a corrida, tal não o impediu de terminar em terceiro, atrás do vencedor Max Verstappen e do seu “fiel escudeiro” Sergio Pérez , em segundo.