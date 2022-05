GP Espanha F1, Max Verstappen: “ Um começo difícil mas um final muito bom” | AutoSport

Max Verstappen venceu o GP de Espanha depois de algumas dificuldades sentidas na fase inicial da corrida. O campeão do mundo de 2021 abordou os problemas que teve na corrida, afirmando que com a ajuda da estratégia da equipa conseguiu vencer e passar a liderar o campeonato de pilotos.

“Tive uma saída, de repente senti muito vento na traseira e acabei por sair de pista”, disse Verstappen sobre a saída de pista que o atirou para o quarto lugar da classificação. “Fiquei no meio de outros pilotos e o meu DRS nem sempre funcionou, acabou por ser muito difícil. Conseguimos, com a ajuda da estratégia, voltar a fazer a nossa corrida e acabamos por vencer. Um começo difícil mas um final muito bom”.

A equipa trabalhou toda para a vitória de Verstappen, incluindo o seu companheiro de equipa e o Verstappen não se esqueceu de agradecer a Pérez. “Tentei manter-me concentrado, mas obviamente não é muito bom quando isso acontece. Conseguimos vencer que é o mais importante, fico muito feliz pelo ‘Checo’ [Sergio Pérez] e pelo bom resultado para a equipa”, concluiu o vencedor do GP de Espanha.