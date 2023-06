GP Espanha F1, Max Verstappen: “o carro estava sobre carris” | AutoSport

Max Verstappen esteve sempre na liderança da tabela de tempos, exceção feita no final da Q1, durante a sessão de qualificação do GP de Espanha. O piloto neerlandês não deu qualquer hipótese para algum dos seus adversários e se terminou com 0.4s de vantagem sobre Carlos Sainz, a diferença até pode pecar por defeito, porque chegou a estar a mais de meio segundo do registo anterior de Lewis Hamilton e possivelmente terminaria a outros tantos, não tivesse abortado a sua última tentativa.

No final da qualificação, Verstappen salientou como esteve forte o seu RB19 durante a sessão. “O carro esteve mesmo bem, claro que o início foi complicado devido ao tempo, mas depois de começar a secar e agora na Q3 o carro estava sobre carris. Gostei mesmo de o conduzir hoje”, disse na entrevista no final da qualificação.

Recordando a sua primeira vitória na Fórmula 1 em 2016 no mesmo circuito onde hoje conquistou a 24ª pole position, Verstappen afirmou que, “gosto mesmo de Barcelona, gosto da pista, dos fãs – que adoram as corridas – tenho excelentes memórias aqui e espero acrescentar mais algumas amanhã”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool