GP Espanha F1, Max Verstappen: “Gostava de ter feito aquela última volta” | AutoSport

Max Verstappen voltou a sofrer com a falta de fiabilidade do seu monolugar. A última tentativa para conquistar a pole teve de ser abortada com o motor Red Bull / Honda a perder potência, mas o campeão em título não ficou muito desagradado com o resultado final. Desafiado a fazer uma previsão sobre a possível boa gestão dos pneus da Red Bull amanhã, Verstappen não quis arriscar, afirmando que o calor terá um papel determinante:

“É difícil dizer se poderia lutar pela pole, mas não consegui fazer a minha volta, pois perdi potência. É uma pena, mas conseguir ficar na primeira linha da grelha e olhando ao que temos feito este fim de semana é bom, mas gostava de ter feito aquela última volta. Nas últimas duas corridas temos feito uma boa gestão dos pneus. Amanhã estará muito quente e será muito complicado ultrapassar. Espero que o nosso carro permita fazer essa boa gestão, mas neste momento é complicado dizer se será possível.”