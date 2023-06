GP Espanha F1: Max Verstappen foi demolidor | AutoSport

Torna tudo mais fácil quando se tem o melhor carro, mas Max Verstappen esteve noutra corrida diferente do resto do pelotão e caminha confortavelmente para a revalidação do título. Quando os adversários apresentam evoluções nos seus carros, o piloto da Red Bull vence mais confortavelmente, retirando qualquer possibilidade de pressão na liderança do mundial de pilotos.

Em Barcelona, Verstappen defendeu agressivamente a liderança do único ataque à sua posição, neste caso logo após o arranque, quando Carlos Sainz o pressionou na curva 1. Depois disso, arriscou algumas vezes com os limites de pista – mais uma vez e seria penalizado – mas apenas queria mais e esse mais era o ponto extra pela volta mais rápida. E conseguiu-o.

Verstappen não parou de forçar o andamento e mesmo com uma vantagem confortável para Lewis Hamilton, não deixou de estar atento aos sinais que o seu carro dava, no caso o sobreaquecimento dos pneus dianteiros de composto duro, e o facto de ter de ser o seu engenheiro a pedir para não ultrapassar os limites de pista, comprova que o piloto nunca quis levantar o pé.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool