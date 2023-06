GP Espanha F1, Max Verstappen: “é um grande prazer guiar um carro assim” | AutoSport

Max Verstappen assegurou hoje a 40ª vitória da sua carreira na F1, a quinta do ano e agora está somente a um triunfo de Ayrton Senna, ainda o quinto piloto com mais triunfos na história da F1. Em Barcelona, Verstappen liderou de fio a pavio, pois com um carro tão bom, e o melhor piloto, é difícil que o desfecho seja diferente: “é um grande prazer guiar um carro assim, e mostrámos isso na pista. Havia várias estratégias de pneus, mas nós mostramos que tínhamos a certa. Vencer aqui é incrível” começou por dizer Verstappen cujo momento de maior frisson na corrida foi o arranque: “Tinha pneus de compostos mais duro, sabia que ele (Sainz) ia tentar, sabia que ir por fora era difícil, e felizmente nada aconteceu. Tivemos mais um fim de semana forte, gosto de ver isso, e agora só espero continuar assim”, disse.