GP Espanha F1: Max Verstappen deixa Pérez a 0.7s de diferença no TL1 | AutoSport

Max Verstappen deixou toda a concorrência longe do seu melhor registo no primeiro treino livre do Grande Prémio de Espanha. O segundo piloto mais rápido foi Sergio Pérez. a 0.768s do tempo do seu companheiro de equipa, que estabeleceu a sua melhor volta em 1:14.606s.

Mais atrás, Esteban Ocon voltou a dar boas indicações, alcançando o terceiro melhor registo no final dos 60 minutos de treino, seguido do surpreendente Nyck de Vries e do colega de equipa da Alpine, Pierre Gasly. Fernando Alonso terminou com um tempo mais rápido do que Kevin Magnussen, Charles Leclerc e Carlos Sainz, enquanto George Russell fechou o top 10.

Com novidades nos monolugares para experimentar em pista, as equipas colocaram vários dos seus pilotos a rodar no traçada catalão logo que o semáforo passou a verde para o início do primeiro treino livre. Além dos novos componentes nos carros para testar, havia o regresso do traçado no setor final à configuração sem a última chicane.

A Ferrari dividiu a sua estratégia para testar os novos flancos. Carlos Sainz ficou aos comandos do SF-23 com o design novo e Charles Leclerc tem os antigos flancos no seu monolugar.

Estavam também em teste os novos pneus da Pirelli que serão utilizados no GP de Inglaterra no próximo mês. Dois jogos adicionais do novo pneu duro da Pirelli estiveram disponíveis para teste nesta sessão e no segundo treino. Os carros de 2023 mostraram-se mais rápidos e induzem mais ‘downforce’, a nível que o fornecedor exclusivo de pneus da Fórmula 1 só esperavam para 2024.

Alguns pilotos queixaram-se de ressaltos sentidos nos monolugares nas últimas curvas do traçado catalão, como por exemplo Sergio Pérez, Max Verstappen e George Russell.

Durante a sessão, e com muitos pilotos a rodarem sem os pneus macios até à fase final do treino, a liderança esteve sempre nas mãos da Red Bull, com Max Verstappen e Sergio Pérez a trocarem de argumentos entre si. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Carlos Sainz passaram pelos lugares logo abaixo dos ocupados pelos pilotos da Red Bull. À entrada para os últimos 25 minutos algumas equipas montaram os pneus macios nos seus monolugares e os tempos foram baixando. Zhou Guanyu e Valtteri Bottas passaram a ocupar o terceiro e quarto posto, respetivamente, a cerca de 20 minutos do final da sessão, a um segundo de Max Verstappen, que era o piloto que liderava a tabela de tempos, com o registo 1:14.606s.

Com as nuvens muito cinzentas no horizonte, os últimos minutos do primeiro treino foram utilizados para simulações de voltas rápidas, algo que pode não acontecer logo à tarde caso chova. Assim, e com pneus macios, os Alpine deram boas indicações, assim como Nyck de Vries. Também Kevin Magnussen surgiu entre os seis primeiros nessa altura, à frente dos dois Ferrari, Fernando Alonso e George Russell.

Até ao final, Fernando Alonso melhorou o seu anterior registo e passou para o sexto posto da tabela de tempos.