GP Espanha F1: Materiais mais leves e flexíveis na origem da falha de DRS de Verstappen | AutoSport

Max Verstappen passou a primeira metade da corrida do GP de Espanha com problemas ao ativar o DRS. Foram visíveis na transmissão as dificuldades em manter o DRS aberto durante as duas zonas permitidas. Muitas das vezes o que acontecia era que a asa superior abria e fechava logo a seguir.

Segundo uma imagem que o Motorsport.com teve acesso, para além da equipa ter trocado o ativador do DRS e os pinos que seguram a asa superior, os mecânicos da Red Bull colocaram fita cola nessa mesma asa que apresentaria fissuras.

Depois da corrida, o chefe da equipa, Christian Horner, sugeriu que os materiais mais leves para reduzir o peso do monolugar e tornar as asas mais flexíveis, podem estar na origem do problema, que tem muitas semelhanças com o sentido na época passada após o GP da Holanda.

“Claro que procuramos todo o desempenho que conseguimos e o peso também é um fator”, explicou Horner. “Talvez tenhamos sido demasiado ambiciosos, mas penso que precisamos de compreender exatamente qual é a questão porque pensámos que tínhamos uma solução. Infelizmente, não provou ser uma reparação fiável para toda a corrida”.

Curiosamente, o carro de Sergio Pérez não apresentou qualquer problema de DRS, nem em qualificação nem em corrida, para além de não ter sido substituído qualquer peça do mecanismo, como aconteceu no carro #1 de Verstappen.