GP Espanha F1: Mal-entendido na Alpine “com um preço elevado” para Fernando Alonso | AutoSport

Fernando Alonso foi eliminado na Q1 após ter apanhado bastante tráfego no setor final do traçado de Barcelona, que foi o resultado de um “mal-entendido” segundo o piloto espanhol.

“Foi um mal-entendido”, explicou Alonso após a eliminação na Q1. “Comecei uma volta atrás de Lando [Norris] pensando que tinha uma margem de um ou dois segundos para a luz vermelha do semáforo, mas depois tive uma margem de uns 20 segundos. Se soubesse isso com antecedência, aumentaria mais espaço para o Lando e faria a minha volta, mas ouvi na rádio ‘é muito, muito apertado, tens de ir agora, agora, agora’. Por isso, fui imediatamente quando me disseram e não foi necessário no final.

Alonso sabe que arrancar do 17º lugar no circuito de Barcelona-Catalunha não permitirá um resultado como deveria esperar para o seu 19ª GP de Espanha.

“Um mal-entendido obviamente com um preço elevado porque em Barcelona, se começarmos de trás, tudo se torna mais difícil”, salientou o piloto, mas sem perder a esperança de atingir os pontos na corrida de amanhã.

“Vamos ver amanhã, porque nas últimas corridas quem arranca na parte de trás da grelha teve um Safety Car no momento certo, e depois entraram nos dez primeiros. Temos de esperar por um [SC] amanhã e talvez tenhamos alguma sorte e levemos alguns pontos. Hoje o carro não foi tão rápido como ontem e precisamos de compreender porque aconteceu”, concluiu Alonso.