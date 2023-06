GP Espanha F1: Logan Sargeant também parte do pitlane | AutoSport

Logan Sargeant será o segundo piloto a sair do pitlane para a corrida do Grande Prémio de Espanha, depois da Ferrari ter trocado componentes no carro de Charles Leclerc. O piloto norte-americano teve um acidente ainda no início do terceiro treino livre, não dando muito tempo à Williams para resolver algumas questões no monolugar antes da sessão de qualificação. Assim, como o piloto arrancava já do 20 posto da grelha de partida com o resultado alcançado na qualificação de ontem, os responsáveis da equipa de Grove decidiram retirar o carro de parque fechado e resolver qualquer dano que ainda pudesse antes da corrida, penalizando Sargeant.