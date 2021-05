GP Espanha F1: Lewis Hamilton na frente a meio do TL1

Houve novidades neste primeiro treino do dia, com Robert Kubica (Alfa Romeo) e Roy Nissany (Williams) a usufruírem da possibilidade de fazerem uma sessão de treinos, eles que são pilotos de teste das equipas.

Os primeiros tempos de referência foram colocados na zona do segundo 19 baixo com Lewis Hamilton (pneus duros) , Fernando Alonso (pneus macios) e Max Verstappen (pneus duros) a serem os pilotos mais rápidos no final dos primeiros 15 minutos de treino. Nikita Mazepin teve uma saída de pista logo nos primeiro minutos, sem consequência e ainda atrapalhou uma volta de Charles Leclerc que disse “Mazepin nunca vai mudar”. Não vimos grandes mudanças na tabela na primeira meia hora com os pneus duros e os stints longos a estarem no menu para a maioria dos pilotos.