GP Espanha F1: Lewis Hamilton mais rápido no TL2, Red Bull longe

Mercedes voltou a estar em destaque no treino livre 2 em Barcelona. Os Flechas de Prata foram os mais rápidos na segunda sessão de treino com os Red Bull a ficar mais longe do que o esperado nesta fase.

Max Verstappen começou a sessão com o melhor registo, levando a melhor sobre Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, seguidos de Esteban Ocon e Fernando Alonso. Todos os pilotos foram para a pista com os pneus médios, que foram apenas usados pela Ferrari na primeira sessão.

Vimos um Virtual Safety Car para que um corajoso comissário de pista pudesse remover um pedaço do Ferrari de Carlos Sainz que foi mais agressivo no ataque a um corretor, danificando ligeiramente o seu monolugar.

Os homens da Mercedes trataram de se instalar nos primeiros lugares, com Hamilton e Bottas na frente nos stints curtos com pneus mais macios, sendo que a diferença entre ambos terá sido resultado do uso de diferentes modos de potência nas unidades motrizes. Os Aston Martin estava aparentemente melhores com Sebastien Vettel no top 5 e Lance Stroll por perto, mas Pierre Gasly e Charles Leclerc, Carlos Sainz e Esteban Ocon intrometeram-se na “luta” pelo top 5, com os tempos a caírem a um ritmo saudável perto do meio da sessão.

A segunda metade da sessão foi mais calma com stints longos e simulações de corrida, numa tentativa de perceber qual a durabilidade dos pneus macios. Não vimos mudanças relevantes durante os segundos trinta minutos pelo que Hamilton se manteve na frente das operações, seguido de Bottas e Leclerc.

Resultado TL2:

Os Mercedes começaram bem o fim de semana com Bottas e Hamilton a serem os mais rápidos do dia. Leclerc fez um bom tempo mas os Alpine mostraram que podem voltar a fazer um fim de semana interessante, tal como em Portimão. Os Alpha Tauri mostraram também potencial enquanto que a grande dúvida está nos Red Bull. O ritmo teórico em qualificação não é suficiente para bater os Mercedes, mas em ritmo de corrida a balança parece estar equilibrada. Resta saber se os Bull´s estão ou não a esconder o jogo, um pouco como a McLaren. Tem sido hábito este ano vermos sexta muito discretas por parte dos homens de Woking, mas no sábado vemos sempre um salto qualitativo, especialmente por parte de Lando Norris. Veremos se tal se repete amanhã.