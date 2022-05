GP Espanha F1: Lewis Hamilton “feliz com o progresso” do W13 | AutoSport

Foi um dia muito positivo para a Mercedes. Notou-se um claro passo em frente com o desenvolvimento do W13, com menos “porpoising” a afetar o desempenho do carro. Os pilotos conseguiram aumentar o ritmo e os sinais nas simulações de qualificação como em corrida foram muito bons.

Lewis Hamilton estava “super feliz com o progresso” demonstrado hoje e agradeceu “a todos na fábrica por não desistirem”. O piloto britânico, que terminou o segundo treino livre com o terceiro melhor tempo, salientou que os Mercedes ainda não são os mais rápidos, mas estão no caminho certo.

“Ainda não somos os mais rápidos, mas penso que estamos no caminho. Foi a primeira vez que descemos a reta sem saltar”, disse Hamilton sobre o efeito oscilatório que tanto fez sofrer os pilotos da Mercedes. “Ainda estamos a saltitar, mas é muito melhor. Por isso, começamos a ver um pouco do potencial do nosso carro”.

Hamilton está otimista que não aconteça em Espanha o que aconteceu em Miami, ou seja, que depois de uma boa sexta-feira, o carro volte aos níveis anteriores no dia seguinte.

“Ainda é duro estar em pista com o carro, mas é muito mais agradável do que antes, por isso estou realmente grato por essas atualizações. Só precisamos de as afinar para a próxima sessão. Por isso, de um dia para o outro, há muitos dados para analisar e tentar melhorar o carro. Acho que o podemos colocar num lugar ainda melhor amanhã, por isso esperamos que possamos começar a “morder” os calcanhares dos tipos que estão à frente”, concluiu o piloto.