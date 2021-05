GP Espanha F1, Lewis Hamilton: “Aprendi muito sobre Verstappen…”

Lewis Hamilton obteve uma vitória sensacional em Espanha, batendo Max Verstappen, mas o sete vezes campeão disse algumas coisas curiosas no fim da corrida e uma delas foi que “aprendeu muito” sobre o seu rival da Red Bull, Max Verstappen, depois de ter passado tanto tempo atrás dele.

Hamilton executou uma estratégia surpresa de duas paragens para ‘roubar’ a liderança a Verstappen no Circuito de Barcelona-Catalunya depois do holandês ter liderado boa parte da corrida. Tendo passado quase metade da corrida a seguir o Red Bull, Hamilton disse que recolheu algumas informações muito úteis sobre o seu rival: “Foi realmente um dia muito bom. Hoje aprendi muito sobre o Max e talvez mais do que todas as outras corridas provavelmente juntas”, começou por dizer sem, naturalmente, concretizar, pois o segredo é a alma do negócio. Questionado se queria revelar: “Não particularmente, não [risos]. Era apenas… quando se está com pilotos na pista… pode-se ver coisas diferentes e pode-se seguir de perto. Obviamente que estava a seguir relativamente de perto e aprendi muito sobre o seu carro e aprendi muito sobre a forma como o utiliza. Portanto, foi uma boa corrida nesse aspeto”.

O que fez com que Hamilton conquistasse a vitória, depois de ter perdido a liderança na primeira curva para Verstappen, foi uma estratégia de duas paragens, que viu Hamilton colocar melhores pneus e recuperar duma diferença de 22 segundos. Na volta 60, Hamilton passou para a frente e ganhou a corrida por 15,8 segundos.

A vitória em Espanha coloca Hamilton com 94 pontos na classificação, face aos 80 de Verstappen.