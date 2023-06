GP Espanha F1, Lewis Hamilton: “a Red Bull continua um bocado à frente, mas vamos continuar a persegui-los“ | AutoSport

Este é de longe o melhor resultado do ano para a Mercedes, segundo (Hamilton) e terceiro (Russell), com o ex-campeão do mundo a repetir o 2º lugar da Austrália. A Mercedes está mais competitiva e Hamilton pede que a equipa continue e trabalhar para se chegar aos Red Bull: “é um grande resultado para a nossa equipa, que não esperávamos ter, tiro o chapéu à minha equipa e a todos na fábrica, continuem a trabalhar e a levar-nos para mais perto da frente, a Red Bull continua um bocado à frente, mas vamos continuar a persegui-los e o que fizemos hoje foi um trabalho fantástico”, começou por dizer Hamilton, cuja equipa deu um bom salto competitivo e estão um bom bocado mais perto de começar este ano a ‘apertar’ um pouco mais com a Red Bull: “Penso que eles ainda são demasiado rápido para nós de momento, mas estamos a trabalhar, um passo de cada vez, e se conseguirmos chegar a eles até ao fim do ano seria fantástico, se não, para o ano”, disse.