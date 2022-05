GP Espanha F1, Lando Norris: “Uma das corridas mais complicadas da minha carreira” | AutoSport

Lando Norris teve uma das corridas mais complicadas da sua carreira. O piloto britânico correu com uma amigdalite mas ainda assim conseguiu um excelente resultado, superando até o seu colega de equipa. Norris admitiu que foi uma corrida dura:

“Hoje foi duro”, explicou Norris. “Sentia-me realmente mal antes da corrida, pois sofria de amigdalite, e isso, em combinação com as altas temperaturas, fez desta uma das corridas mais difíceis que já fiz. Este fim-de-semana estive em desvantagem, pois a maior parte da minha energia tem sido gasta na luta contra esta doença. Com isso em mente, estou realmente satisfeito por ter saído da corrida com pontos decentes para a equipa”, acrescentou ele. “A equipa tem estado a trabalhar arduamente para trazer desempenho ao carro, por isso estou contente por termos podido tirar algo do fim-de-semana”, disse Norris. “Vamos olhar para os dados nos próximos dias, ver se há alguma performance adicional que possamos extrair do carro e assegurar que estamos prontos para ir para o Mónaco. Tive de perder muitas sessões de engenharia, o que comprometeu o meu fim-de-semana, e definitivamente não estava tão preparado para o Grande Prémio como poderia ter estado”.