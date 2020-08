GP Espanha F1, Lando Norris: “Talvez se tivesse arriscado mais…”

No Grande Prémio da Espanha Lando Norris terminou na 10º posição. O piloto da McLaren, que se estreou no pódio este ano, sentiu que poderia ter feito mais no circuito da Catalunha.

“Perdi duas posições logo no início. Talvez precisamos de mudar alguma coisa. Penso que tivemos um bom ritmo, senti-me rápido. Mas, quando estás no ‘comboio’ não podes fazer nada. Preciso de fazer melhor para a próxima. Talvez se tivesse arriscado mais”.