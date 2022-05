GP Espanha F1, Lando Norris surpreendido por ter excedido os limites de pista: “é um pouco estranho” | AutoSport

Lando Norris foi eliminado na Q2 depois de ter registado um tempo por volta suficiente para o deixar bem dentro dos dez pilotos que passariam para a última fase da sessão de qualificação, mas esse tempo foi apagado por exceder os limites de pista na curva 9.

Norris admitiu estar surpreendido pelo seu tempo ter sido eliminado por exceder os limites de pista, num sítio que, à partida, não seria possível.

“Não creio que alguém na história das corridas nesta pista tenha sido apanhado por limites de pista naquele sítio”, afirmou Norris ao The Race. “Devo ser o primeiro. Estou um pouco surpreendido. A quantidade de pista que se pode utilizar naquele local, tem apenas cerca da largura de um carro antes da gravilha. Pensei que estava pelo menos ainda na linha, mas obviamente não. Acho que quando se olha para o meu ‘onboard’, parece que estou em cima da linha, mas aparentemente a partir do exterior, não estou. Nunca tinha excedido os limites de pista ali, acho que ninguém o fez, por isso é um pouco estranho”.

O britânico perdeu a oportunidade de discutir uma posição na grelha de partida dentro dos 10 primeiros por causa do que apelida de “tolice”, mas admitiu que o fim de semana tem sido difícil e não apenas por causa do que se passou na qualificação.

“Não tem sido realmente o fim de semana mais fácil. Teria sido bom ter a recompensa do oitavo [lugar] no dia de hoje. Já não era para acontecer. Esperamos que possamos, pelo menos, compensar um pouco amanhã”, concluiu Norris.